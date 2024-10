L’IA jugera les hors-jeu en Belgique

AT le Mardi 08 Octobre à 17:07 Article modifié le Mardi 08 Octobre à 18:34

Álvaro Morata ne pourrait vraiment pas jouer en Belgique.

La Pro League a dévoilé plusieurs mesures technologiques pour les prochaines années, dont une assez particulière. À partir de la saison prochaine, une ligne de hors-jeu semi-automatique sera utilisée en Jupiler Pro League. Pour mettre en place ce nouveau système, les instances belges collaboreront avec Genius IQ, qui officie déjà en Premier League.

Douze caméras seront installées dans chaque stade

Cette maudite intelligence artificielle sera également utilisée. L’IA détectera « automatiquement le meilleur angle de caméra et la meilleure image au moment d’une passe, souligne le président de la Ligue Loris Parys. Étant donné que la VAR tracera une ligne de hors-jeu semi-automatique à l’aide de l’intelligence artificielle, le temps d’attente est réduit et les décisions s’améliorent. Tout cela sera également plus transparent, puisque le mur de hors-jeu en 3D sera visible à la télévision. »

Côté spectacle, sinon, la D1 belge sera munie de douze caméras automatiques dans les stades, contre trois actuellement. « Nos clubs seront en mesure de saisir avec précision les moindres mouvements du corps, c’est-à-dire tous les paramètres physiques », conclut Loris Parys.

Désormais, il faut que le show sur le terrain soit au rendez-vous.

