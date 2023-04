En direct : Marseille-Auxerre (0-1)

⚽ OH LA CLIM !!!!!!!!!!!! PREMIER TIR CADRÉ ET PREMIER BUT D’AUXERRE ! QUELLE FRAPPE DE BIRAMA TOURÉ !! Le capitaine d’Auxerre récupère un ballon boxé par Pau Lopez après un coup franc, et envoie une lourde reprise de volée se nicher sous la barre du portier espagnol. Un but totalement contre le cours du jeu qui rend fou Igor Tudor sur son banc !