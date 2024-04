L'OL retourne le cerveau du FC Nantes

Nantes 1-3 Lyon

Buts : Abline (16e) pour le FCN // Lacazette (75e), Fofana (77e) & Orban (90e+7) pour l’OL

Que reste-t-il de l’Olympique lyonnais du début de saison ? Il y a quelques mois, il est à peu près certain que le septuple champion de France se serait incliné, dans le scénario qui s’est dessiné ce dimanche soir à Nantes, en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Mené au score par le club hôte après un but de la tête de Matthis Abline (16e), dans un copier-coller de celui qu’avait inscrit l’attaquant une semaine avant à Nice, l’OL a maintenu le suspense. Puis il a renversé la table en deux minutes à l’entrée du dernier quart d’heure, libéré la pression dans le temps additionnel et arraché un succès rageur (1-3), dans une Beaujoire vide – merci le huis clos – mais pas vraiment silencieuse au vu de l’électricité ambiante. Il y avait de quoi palpiter : avec cette précieuse victoire, l’OM (8e) et Rennes (9e) ne sont plus qu’à un point. Pendant que la Maison jaune (15e) garde la menace du barragiste, Lorient, à deux unités derrière.

Lacazette, dans les bons et les mauvais coups

Lyon avait démarré cette rencontre dans le bon sens, accélérant d’entrée, avec un Saïd Benrahma en jambes et de très nombreuses incursions dans les zones dangereuses. Pourtant, les Canaris ont réussi à exprimer un football retrouvé sous Antoine Kombouaré et, après une première occasion pour Mostafa Mohamed (14e), à trouver la faille. Abline aurait même pu s’offrir le doublé, sur un bel enchaînement, mais Anthony Lopes a sauvé les meubles, en patron (21e). Jusqu’à sa fin de match folle, Lyon aura enchaîné les occasions, notamment par Ernest Nuamah (23e, 47e) ou le classieux Alexandre Lacazette (26e, 67e). Ayant laissé passer sa chance lors d’une première heure aboutie mais pas assez tranchante, à l’image d’un Mostafa Mohamed trouvé deux fois dans la profondeur (36e, 58e), Nantes a vu Lacazette péter l’arcade de Nathan Zézé – lui-même entré en jeu après la blessure d’Eray Cömert – et récolter un simple carton jaune, puis a perdu le fil.

Depuis l'arrivée de Pierre Sage, l'@OL est l'équipe ayant remporté le plus de matchs en @Ligue1UberEats à égalité avec le @SB29 (10). #FCNOL — Stats Foot (@Statsdufoot) April 7, 2024

Il a fallu aux Lyonnais une action chaotique pour revenir au tableau d’affichage (deux frappes de Benrahma et Malick Fofana repoussées par Alban Lafont, puis un dégagement de Zézé contré dans le but par Lacazette, 75e) et une bastos de Fofana dans la foulée pour prendre l’avantage (77e). Abline a une nouvelle fois raté le coche (80e), et Lyon a pu dérouler après notamment l’entrée de Rayan Cherki, avec deux situations de break (83e, 84e) puis le but du soulagement que les remplaçants sont allés chercher (Mama Baldé pour Gift Orban, 90e+7) pour faire exulter toute la délégation rhôdanienne. Quand on sait qu’il s’agit de la huitième défaite à domicile de rang pour les Nantais, toutes compétitions confondues, il y a de quoi relativiser sur la valeur de ce succès, néanmoins.

Ce soir, la Beaujoire sonnera bien creux… Cet après-midi, en hommage à Thierry, notre président à vie, quelques Activ se sont rendus au stade pour installer cette banderole qui sera visible pendant tout le match Avant de partir, "Titi" nous a demandé de vous partager cette… https://t.co/DQ64evRjAH — Activ Nantes (@ActivNantes) April 7, 2024

FCN (4-2-3-1) : Amian – Cömert (Zézé, 41e), Castelletto, Cozza – D. Augusto (Moutoussamy, 87e), Chirivella – Mollet, Sissoko (B. Traoré, 86e), Abline – Mostafa Mohamed (Bamba, 76e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

OL (4-3-3) : Lopes – Maitland-Niles, O’Brien, Ćaleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matić, Tolisso (Cherki, 60e) – Nuamah (M. Fofana, 75e), Lacazette (Orban, 86e), Benrahma (M. Baldé, 86e). Entraîneur : Pierre Sage.

