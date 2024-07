Révolution capillaire à venir pour Marc Cucurella ?

Attention au mauvais karma, avec la chatte à Gareth.

En ce jour de finale de l’Euro, Marc Cucurella a fait un pari avec Mundo Deportivo, lors d’un entretien accordé au média catalan : « Si nous gagnons, je me teins les cheveux en rouge. Je l’avais déjà promis si on se qualifiait pour la finale à Berlin, mais, après réflexion, je me suis dit que je ne pouvais pas jouer la finale avec les cheveux rouges. J’ai déjà pensé à la manière dont je ferai cette teinture, je ne veux pas non plus que mes cheveux ressemblent à ceux de la petite Sirène ! »

En cas d’échec, est-ce que Cole Palmer va lui raser lui-même la tignasse ?

En direct : Espagne-Angleterre (0-0)