Dembélé, à la bonne humeur

On ne sait pas encore si Ousmane Dembélé retrouvera sa place dans le onze pour la demi-finale Espagne-France, après son entrée en jeu remarquée face au Portugal. Dans la vie de groupe, il reste en tout cas essentiel aux Bleus, parce qu’il a le don de faire rire son monde et de détendre l’atmosphère.

Ousmane Dembélé a le sens des responsabilités. Dimanche, il était un des premiers à exprimer sa satisfaction à la suite de l’annonce des résultats des élections législatives, repoussant la menace d’un Rassemblement national majoritaire à l’Assemblée. Vendredi, sur son terrain, il était encore le premier à avoir quitté le rond central, le ballon entre les mains, pour emprunter le chemin interminable menant au point de penalty. Et il n’a pas tremblé en prenant à contrepied Diogo Costa, qui avait sorti trois tirs au but contre la Slovénie en début de semaine. Ce n’est pas ce qui lui a permis de repartir avec le trophée d’homme du match — qui aurait pu revenir à Mike Maignan ou William Saliba. Son entrée en jeu à la 67e minute, à la place d’Antoine Griezmann, a changé le visage des Bleus. Il a mis de la vie dans une équipe trop souvent ronronnante, après avoir été « piqué » par son statut de remplaçant contre la Belgique (0 minute) et le Portugal.

Son arrivée sur la pelouse a permis de faire reculer Nuno Mendes, dans un couloir gauche où les Français étaient en difficulté. Ses six dribbles réussis en une petite heure de jeu (un record durant cet Euro, à égalité avec Jérémy Doku contre la Slovaquie, Kylian Mbappé contre la Pologne et João Cancelo face à la Slovénie) témoignent de sa capacité à créer du danger, sans parvenir cependant à marquer (3 buts sur ses 37 dernières apparitions sous le maillot tricolore). « Il avait des fourmis dans les jambes, expliquait Didier Deschamps après la rencontre. Il a cette capacité à faire des différences. Il y a deux ou trois frappes qu’il aurait pu mieux cadrer. » Le « Dembouz » que l’on connaît, précieux pour faire des différences et mettre la pagaille, mais rarement précis et clinique dans les derniers mètres. Après avoir traversé la phase de poules sans beaucoup de panache, malgré trois titularisations, sa prestation à Hambourg lui permet de revenir dans le débat à l’approche de la demi-finale contre l’Espagne.

Rires et chaussons

Depuis sa première cape en septembre 2016, Dembélé n’a jamais cessé d’entrer dans les plans du sélectionneur. Ses nombreux pépins physiques n’ont pas empêché la Dèche de lui faire une place dans chacune de ses listes pour une grande compétition (Mondiaux 2018 et 2022, Euros 2021 et 2024). « Ça fait quelques années que je suis en sélection, posait-il le mois dernier. J’ai plus d’expérience, je fais partie des anciens. » Deschamps sait deux choses : son joueur est capable de s’adapter aux consignes (il avait défendu comme jamais au Qatar, s’effondrant en finale avant sa sortie à la 41e) ; le voilà au bout d’une saison qui l’aura vu disputer 50 matchs entre le PSG et les Bleus, une première depuis son aventure à Dortmund en 2016-2017. Cela compte dans le monde de DD, peut-être même plus que son rendement statistique décevant (5 buts, 4 passes décisives en 48 sélections).

Dès qu’il ouvre la bouche, il y en a trois qui rigolent à table. C’est toujours lui qui incite à venir dans sa chambre, il est très rassembleur. Youssouf Fofana

Un autre atout dans la manche de Dembélé : la personnalité du bonhomme. L’attaquant formé au Stade rennais est un cadeau pour un groupe contraint de passer plus d’un mois dans une bulle. Le temps est moins long quand Ousmane est dans le coin pour lâcher deux ou trois vannes. Son forfait, en raison d’une blessure au genou, avant le dernier match de poule du dernier Euro avait d’ailleurs plombé le moral de la bande, qui n’avait alors pas besoin de ça pour se déchirer. « Ce mec est un malade, mais il est tellement attachant, se marrait Kylian Mbappé au moment de faire les présentations dans Ouest-France. Il a cette légèreté contagieuse, qui fait qu’il est aimé dans tous les vestiaires où il est passé. Dans le groupe, c’est un élément majeur. Franchement, vous ne trouverez jamais un joueur qui vous parle mal d’Ousmane Dembélé. »

Ses copains n’ont en tout cas pas oublié de fêter le titre de MVP de Portugal-France décerné à leur mascotte. Ils étaient plusieurs à lui faire la fête sur le terrain, avant que le collectif ne lui réserve un bel accueil dans le vestiaire. Plus tôt dans le tournoi, Ferland Mendy l’avait décrit comme quelqu’un qui « génère de la joie, toujours content et avec le sourire », puis Aurélien Tchouaméni comme un joueur que « rien n’affecte ». Youssouf Fofana a aussi dépeint le personnage, ce dimanche : « Je ne vais pas dire que c’est un clown non plus, mais par sa nature et son humeur, il ramène toujours le sourire. Dès qu’il ouvre la bouche, il y en a trois qui rigolent à table. C’est toujours lui qui incite à venir dans sa chambre, il est très rassembleur. C’est important d’avoir une personne comme lui. » Un Euro ne se gagne pas seulement sur le terrain, même si Dembélé espère y retrouver sa place mardi soir contre l’Espagne. Dès le coup d’envoi, cette fois.

