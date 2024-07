Dembélé : « Ceux qui ne sont pas contents ? Ce n’est pas notre problème »

Le gagne-moche gagne du terrain.

Présent en conférence de presse à l’issue de la qualification des Bleus face au Portugal, Ousmane Dembélé a balayé d’un revers de main les critiques à l’encontre du jeu et de la production offensive toujours famélique de la France : « C’est comme ça, on joue comme ça, on est en demi-finales. Ceux qui ne sont pas contents, ce n’est pas notre problème, la victoire est méritée. »

Élu homme du match après son entrée façon bâton de dynamite, « Dembouz » a révélé que le groupe n’avait plus peur de la séance de tirs au but : « On avait une telle confiance avant de tirer les penaltys… On s’est entraînés aussi un peu à l’entraînement et je pense que la finale perdue au Mondial, aux tirs au but, nous a aussi servi pour cette séance. »

Hugo Lloris aura-t-il vécu l’âge d’or, finalement ?

Deux tireurs français n’avaient jamais botté en professionnel