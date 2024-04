Après la défaite de Nantes, Antoine Kombouaré peste contre l’arbitrage

Jubilé gâché.

Pour son 500e match en Ligue 1, le FC Nantes n’a pas réussi à s’imposer sur sa pelouse face à Lyon (défaite 1-3) et l’arbitrage de la rencontre a encore fait des siennes. De quoi agacer l’entraîneur ligérien Antoine Kombouaré qui est notamment revenu sur le coup de coude infligé par Alexandre Lacazette à son poulain Nathan Zézé (53e minute) : « Le geste de Lacazette, même s’il est involontaire, c’est coup de coude et rouge tous les jours. » Le Kanak ajoute aussi en vouloir au corps arbitral : « Le quatrième arbitre dit : “On a checké là-haut (à la VAR), ils disent que c’est un coup d’épaule.” Je souhaitais au moins qu’il (M. Brisard) aille revoir les images. Quand moi, j’ai revu l’action, mais je suis scandalisé, j’ai les boules. »

Finalement sanctionné d’un carton jaune, le joueur lyonnais a sonné la révolte de son camp et amené l’égalisation vingt minutes plus tard. Quant à Zézé, ce dernier a eu l’arcade sourcilière ouverte et finit la rencontre avec un bandage. Un fait de jeu difficile à avaler pour le capitaine Pedro Chirivella qui s’exprimait au micro de Prime Video : « Je suis juste devant (l’action), il n’y a aucune possibilité de jouer le ballon. C’est un geste volontaire et, pour moi, il y a rouge. Parfois, la VAR ne sert à rien. »

💬 : "On doit mieux gérer." Pedro Chirivella regrette les balles de break manquées par les Canaris 🟡🟢#FCNOL pic.twitter.com/y5xXDUOSQZ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 7, 2024

Nantes et Rennes, même combat (contre l’arbitrage) ce week-end.

