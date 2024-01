Touché par le Covid, Pedro Chirivella a joué titulaire contre Clermont

Du temps des caravelles, c’était le scorbut.

Dans le dur en Ligue 1 avec un quatrième revers consécutif contre Clermont et une 13e place avec deux points de plus que l’OL, barragiste, le FC Nantes alignait comme de coutume son capitaine, Pedro Chirivella. Pourtant, comme l’a expliqué son entraîneur Jocelyn Gourvennec en conférence de presse, l’ancien de Liverpool n’était pas vraiment apte pour la rencontre : « Il était malade. Il avait le Covid. Il a estimé qu’il pouvait démarrer, mais au fur et à mesure qu’on avançait dans le premier acte, ça n’allait pas, donc on l’a sorti. » Un choix osé de démarrer, qui ne s’est pas avéré payant. Au retour des vestiaires, Nantes a égalisé, avant de replonger dans ses travers.

À Nantes, c’est le mal de mer qui circule.

