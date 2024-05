Manchester City signe un doublé aux FWA Awards

Le roi et la reine d’Angleterre sont citizens.

Les 900 membres émérites de la Football Writers’ Association ont décerné le prix du meilleur joueur de l’année à Phil Foden, et celui de la meilleure joueuse à Khadija Shaw. À la suite de sa nomination, le numéro 47 des Skyblues a déclaré : « Être nommé footballeur de l’année par la Football Writers’ Association est un immense honneur. Je suis très, très heureux de recevoir cette récompense, mais je n’aurais pas pu le faire sans l’aide de mes coéquipiers. » L’attaquante des féminines de Manchester City a tenu, elle, à remercier les personnalités qui ont voté en sa faveur.

🚨BREAKING: Man City's Phil Foden and Khadija Shaw have won the 2024 Men's and Women's FWA Footballer of the Year award 🏆pic.twitter.com/ubl0vVGlpU — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 3, 2024

Auteur d’une saison exceptionnelle cette année avec 24 buts et 10 passes décisives en championnat (TCC), Phil Foden remporte le prix de meilleur joueur de l’année avec 42% des votes, devant Declan Rice et Rodri. C’est d’ailleurs le troisième Citizen récompensé au cours des quatre dernières années, après Erling Haaland en 2023 et Rúben Dias en 2021. Khadija Shaw devance, quant à elle, l’attaquante de Chelsea Lauren James et sa coéquipière à City, Alex Greenwood.

Un doublé honorifique avant le doublé Coupe-Premier League ?