Pour la première fois en Allemagne, une femme va entraîner une équipe professionnelle masculine

Corinne Diacre n’a qu’à bien se tenir.

Grande première en Allemagne : pour la première fois, une femme va coacher une équipe professionnelle masculine. C’est au FC Ingolstadt, pensionnaire de troisième division, que Sabrina Wittman va connaître ses premières minutes sur un banc professionnel. Au club depuis 2017, la technicienne de 32 ans a fait ses classes au sein des catégories de jeunes avant d’être nommée à la tête de l’équipe première ce jeudi.

Sabrina Wittman étant pour l’instant coach par intérim, l’Allemande ne dispose pas encore des diplômes d’entraîneur. La fédération avait refusé sa candidature au stage de formation, à cause d’un « manque d’expérience pertinente ». Mais Wittman ne compte pas en rester là et espère faire partie de la prochaine promotion. En 2019, elle avait déjà marqué l’histoire du football allemand en devenant la première femme à entraîner une équipe U19 masculine.

Am Sonntag noch die Vize-Meisterschaft in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest eingefahren, am Donnerstag dann die erste Trainingseinheit der Profimannschaft geleitet. Wir haben die Impressionen von der ersten Einheit unter Sabrina #Wittmann eingefangen. 🎥⚫️🔴 pic.twitter.com/pjbJGq5dvn

