St. Pauli : pour Hürzeler, c’est déjà l’heure

Le FC St. Pauli est sans doute le club de deuxième division le plus célèbre au monde. Très engagés à gauche, « les Pirates » font souvent parler d’eux pour leurs initiatives hors du terrain, en faveur des droits des réfugiés ou contre l’homophobie. Mais pour la première fois depuis des lustres, le club de l’agglomération d’Hambourg se démarque aussi pour ce qu’il se passe sur la pelouse du Millerntor Stadion. Deuxième de 2. Bundesliga à quatre journées du gong, calés à un petit point du leader de Holstein Kiel et comptant cinq longueurs d’avance sur le barragiste, les flibustiers naviguent vers une élite qu’ils avaient quittée en 2011. Et à la barre, Fabian Hürzeler, amiral de 31 ans dont l’allure aurait pu lui permettre de bosser au service marketing d’une grosse entreprise allemande.

Fabian était censé devenir un joueur de l’équipe première du Bayern. Mais il a connu de nombreuses blessures, qui l’ont forcé à arrêter rapidement sa carrière. Alessandro Schöpf

S’il est longtemps resté dans l’ombre des divisions amateurs du foot allemand, Hürzeler reste un pur produit du plus grand club du pays, le Bayern Munich. Il est né en 1993 de l’autre côté de l’Atlantique, à Houston aux États-Unis, et son père suisse et sa mère allemande l’ont rapidement rapatrié en Bavière. En 2008, le Germano-Suisse pousse les portes du centre de formation du club alors porté par Franck Ribéry, Philipp Lahm et Miroslav Klose. Milieu défensif, il gravit les échelons jusqu’à atteindre la réserve en 2012. Alessandro Schöpf, qui l’a côtoyé durant sa formation en Bavière, se souvient d’un joueur très apprécié de ses coéquipiers. « Dans le vestiaire, Fabian était quelqu’un de très ouvert, qui essayait de parler avec tout le monde, se rappelle l’international autrichien passé par Schalke 04. Mais c’était aussi notre capitaine. C’était un vrai compétiteur, qui voulait toujours gagner. » Sauf que la suite ne s’est pas vraiment passée comme prévu. « C’était l’un des meilleurs joueurs du centre de formation du Bayern, explique Schöpf. Il était censé devenir un joueur de l’équipe première. Mais il a connu de nombreuses blessures, qui l’ont forcé à arrêter rapidement sa carrière. »

Reconversion et succession magistrale

Pas question de jeter l’éponge pour autant. Après quelques années entre la réserve d’Hoffenheim et le TSV Munich, Fabien Hürzeler décide de passer de l’autre côté de la ligne de touche pour devenir coach. Une idée qu’il ne sort pas de son tricorne. « Déjà en U19, j’ai remarqué très tôt que j’avais un autre talent et que j’aimais diriger une équipe, déclarait-il en 2018 à Sponx. Je trouvais cela incroyablement intéressant de réfléchir à la manière dont nous voulions jouer. » L’ayant côtoyé lors de sa formation en Bavière, Emre Can lui prédisait déjà « une grande carrière d’entraîneur ». Chose faite en 2016, lorsque l’inexpérimenté technicien jette l’ancre au FC Pipinsried, club de 5e division qu’il rejoint en 2016 avec la double casquette d’entraîneur-joueur. Fait amusant : Hürzeler endosse ce rôle à 23 ans, soit exactement le même âge que Guy Roux lorsque celui-ci commence sa carrière d’entraîneur-joueur à l’AJA. Coïncidence ou signe du destin ? Seul le temps nous le dira.

Fabian Hürzeler wird Cheftrainer des FC St. Pauli. 🤝 Der 29-Jährige hat das Training der Braun-Weißen seit Anfang Dezember interimsweise geleitet und übernimmt ab sofort den Posten des Cheftrainers.#fcsp — FC St. Pauli (@fcstpauli) December 23, 2022

En tout cas, une réputation de petit génie des tableaux noirs le précède au moment de signer à St. Pauli à l’été 2020. « À l’époque, beaucoup de gens disaient déjà que Fabian Hürzeler était l’un des coachs les plus talentueux du pays », relate Tim Eckhardt, journaliste sportif allemand et cofondateur d’un podcast sur le FC St. Pauli. Les dirigeants du club hanséatique décident donc d’en faire l’assistant du coach de l’époque, Timo Schultz. Mais lorsque l’actuel entraîneur de Cologne est jeté par-dessus bord après un début de saison 2022-2023 dans le creux de la vague, Hürzeler devient le nouveau chef des Pirates. Victoire après victoire, ce dernier montre vite qu’il n’est pas un marin d’eau douce, et son contrat d’intérimaire se transforme rapidement en CDI. Alors âgé de 29 ans, l’Allemand parvient à redresser un navire qui tanguait dangereusement vers la 3e division. Cette saison-là, St. Pauli termine finalement cinquième.

« Calme et réflechi »

Avec les résultats en cours, l’histoire d’amour entre Hürzeler et St. Pauli n’est pas près de s’arrêter. « Je m’identifie complètement avec les valeurs du club et je les représente en public, assure le technicien allemand. J’ai été entraîneur adjoint à St. Pauli pendant plus de deux ans, et cela m’a permis de développer un attachement particulier pour le club. » D’après Tim Eckhardt, ce succès tient surtout à la passion que met le jeune coach dans son métier : « Fabian Hürzeler regarde un nombre fou de matchs par semaine. Il est vraiment accro au football, il aime tellement ce sport. S’il le pouvait, il dormirait au centre d’entraînement. » Un côté geek qu’a également remarqué Alessandro Schöpf. « Sur le terrain, il comprenait le jeu et réfléchissait plus vite que les autres, se remémore l’actuel joueur des Whitecaps de Vancouver. Son Sankt Pauli joue un peu comme lui à l’époque : calme et réfléchi. »

Sa patte, c’est la construction des offensives depuis l’arrière. Le but est d’inciter l’adversaire à presser haut, pour le piéger grâce à l’espace laissé derrière le pressing. Tim Eckhardt

Dans les faits, le leader des Pirates impose un football énergique tourné vers l’offensive et la possession. « Sa patte, c’est la construction des offensives depuis l’arrière. Le but est d’inciter l’adversaire à presser haut, pour le piéger grâce à l’espace laissé derrière le pressing, raconte Tim Eckhardt. Il y a également beaucoup de dépassements de fonction, comme quand les centraux se projettent et participent à la construction des attaques. » Cela permet à son équipe de faire face au marquage individuel, très utilisé en 2. Bundesliga. Avec 20 buts et 14 passes décisives cette saison, Marcel Hartel illustre à merveille la flexibilité demandée par le technicien. Le milieu de terrain n’hésite pas à se projeter jusqu’à parfois se retrouver en position d’avant-centre, où sa qualité technique en fait un redoutable finisseur.

Hürzeler compte des influences variées, dont certaines remontent à sa formation bavaroise : « J’ai passé dix ans au Bayern, c’est dans mon ADN de vouloir dicter le jeu et avoir la possession », explique-t-il à The Athletic. L’Allemand mentionne aussi l’immense Mehmet Scholl, qu’il a rencontré durant sa formation à Munich : « Il a eu une énorme influence sur moi. En tant que joueur, mais aussi en tant que personne. » Si le jeu de son équipe est parfois comparé au Brighton de De Zerbi, Hürzeler veut développer son propre style tactique, loin des comparaisons : « Ce n’est pas un secret, on regarde tous des coachs comme De Zerbi, Guardiola ou Nagelsmann, admet le trentenaire. Mais en fin de compte, l’important est de développer notre propre identité en tant qu’entraîneur et en tant qu’équipe. » Pour déposer une marque de fabrique, l’élite est forcément un terrain de jeu plus marquant. Rendez-vous donc la saison prochaine ?