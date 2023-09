Sankt Pauli interdit les agents dans son centre de formation

Un club définitivement unique.

Fabian Hürzeler – entraîneur de Sankt Pauli – n’a que 30 ans et est l’une des nombreuses preuves de la place accordée aux jeunes dans le club. Au centre de formation, on prend également soin des pioupiou. Benjamin Liedtke, directeur du centre à seulement 36 ans, a annoncé mardi que les portes allaient désormais être fermées aux agents, conseillers de joueurs, etc. « Il s’agit de mettre l’accent sur l’environnement personnel des joueurs dans le football des jeunes, et non sur les agences et le marché », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Kicker.

Le FC St. Pauli veut se positionner « contre la capitalisation du football de jeunes ». Désormais, le club n’engagera des discussions qu’avec le joueur et « son environnement immédiat », à savoir sa famille. « Quand il s’agit de développement sportif, il faut s’adresser directement aux familles et aux joueurs. Il ne devrait y avoir personne entre les deux », estime Benjamin Liedtke, qui attend désormais que d’autres institutions allemandes et internationales suivent cette voie.

Allez dehors !

