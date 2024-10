2. Bundesliga : l’arbitre siffle deux fois le même penalty pour une raison lunaire

L’Allemagne progresse au handball.

A priori, les spectateurs pensaient assister à une simple rencontre de l’antichambre allemande. Ce dimanche, les joueurs de Magdebourg ont obtenu le nul face à Greuther Fürth (2-2), pour le compte de la huitième journée de Bundesliga 2. Sauf que, lors du duel entre le dauphin et le dixième du championnat, deux penaltys ont été sifflés… à chaque pour la même raison. Sur deux actions anodines, l’arbitre de la rencontre a accordé un penalty pour des ballons ramassés à la main dans la surface.

En quart d’heure de jeu, le gardien de Greuther Fürth a effectué une simple passe sur un six mètres à son coéquipier Gideon Jung. Problème : le défenseur central s’est emparé du ballon pensant que le renvoi aux 5,50 mètres lui revenait. Une maladresse lourde de conséquence. Sur le penalty, les locaux ont ouvert le score en deux temps.

Bundesliga 2 isn’t a real league what is this 😂 pic.twitter.com/nIXsaoqX4b

