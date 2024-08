Un joueur quitte le terrain pour se rendre à un mariage

La magie de la coupe.

Le TSV Schott Mainz n’a pas réussi l’exploit au premier tour de la Coupe d’Allemagne. Le club pensionnaire de l’Oberliga, la cinquième division nationale, s’est incliné contre Greuther Fürth samedi en encaissant un but dans chaque période (0-2). Etienne Portmann, en revanche, n’a pas tout perdu. Titulaire, le milieu de terrain a été remplacé à l’heure de jeu. Non pas parce qu’il était fatigué, mauvais ou que le coach voulait opérer un changement tactique, mais parce qu’il était attendu à un mariage.

Portmann von Schott Mainz geht während DFB-Pokal-Spiel gegen Fürth zur Hochzeit https://t.co/MjehFxPmkL — Sky Sport (@SkySportDE) August 17, 2024

Portmann s’est ainsi engouffré dans un hélicoptère, comme le rapportent Sky et Kicker, pour arriver le plus vite possible à la cérémonie de son ami, qui l’avait choisi comme témoin. Le remplacement avait été décidé à l’avance avec le coach pour que le timing soit respecté et l’hélicoptère attendait spécialement à côté du stade.

Tom Cruise n’a qu’à bien se tenir.

Henry Kissinger : la diplomatie du soccer