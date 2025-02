La saison de cette équipe allemande défie toute logique !

Fragile à la maison, imprenable à l’extérieur.

Magdebourg est en train de réaliser une saison insolite en D2 allemande. Après 20 journées, le club saxon connu pour avoir gagné une Coupe d’Europe surprise dans les années 1970 est plus que jamais dans la course pour la montée en Bundesliga, avec une troisième place, à deux petits points du leader Cologne. En apparence, rien de très particulier. Mais regarder leurs résultats de plus près donne une tout autre saveur à leur saison. Magdebourg réalise pour l’instant l’exploit d’être sur le podium… sans avoir gagné un seul match à domicile !

Maudite Avnet-Arena

Dans ce monde à l’envers, les Bleu et Blanc semblent avoir trouvé leur supplément d’âme loin de leurs bases. En effet, Magdebourg justifie son classement par une faculté à rouler sur la concurrence à l’extérieur (7 victoires, 2 nuls, 1 défaite). Derniers exemples en date, deux victoires écrasantes sur le même score (2-5) à Elversberg et Schalke 04 s’il vous plaît. En revanche, ça coince toujours à la maison, avec un dernier nul en date contre Braunschweig (1-1) et un bilan de relégable dans son pré.

À l’Avnet-Arena, Magdebourg reste sur un bilan de 7 matchs nuls et 2 défaites. Les hommes de Christian Titz auront l’occasion de briser cette malédiction à la maison dès ce samedi, avec la réception de Nuremberg, dixième du classement, et de rester sur la même cadence que Hambourg (deuxième à égalité de points avec les Magdebourgeois) et le leader Cologne.

En cas de montée, il faudra tout de même envisager de déménager.

