Les tops et les flops de Lille-Lyon

Tolisso et Endrick ont régné sur la première période de ce LOSC-OL, alors que les deux portiers n'ont pas forcément réalisé le match de leur vie.
Tops
Ruben Kluivert
Il a déjà fait oublier que son frère était passé par la Ligue 1.
Afonso Moreira
S’il avait réussi à marquer dans la première minute de la première période et dans la première minute de la seconde, c’était un 10.
Endrick
Camavinga lui a dit de ne pas porter de vert à Lyon… Mais personne pour lui dire de ne pas marquer à la 42e minute ?
Corentin Tolisso
S’il partage le Uber avec Mathieu Udol, la course jusqu’à Clairefontaine ne sera pas trop chère.
Hákon Arnar Haraldsson
Sa nationalité l’oblige à briller face à chaque équipe qui pratique le clapping.
Flops
Arnaud Bodart
« Ils viennent tous frapper à votre porte et vous demandent : “Pourquoi je ne joue pas ?” Eh bien, honnêtement, la réponse est là. » C’est du Sean Dyche, mais ça pourrait être du Bruno Genesio.
Rémy Descamps
Sympa, la reconversion de Nicola Sirkis. Mais il reste meilleur sur scène.
Romain Perraud
C’est con : si Olivier Giroud faisait une pointure de plus, il serait dans les tops.
Par Jérémie Baron et Théo Juvenet