Les tops et les flops de Lille-Lyon

Par Jérémie Baron et Théo Juvenet

Tolisso et Endrick ont régné sur la première période de ce LOSC-OL, alors que les deux portiers n'ont pas forcément réalisé le match de leur vie.

Tops

Ruben-Kluivert

Ruben Kluivert

Il a déjà fait oublier que son frère était passé par la Ligue 1.

Alfonso-Moreira

Afonso Moreira

S’il avait réussi à marquer dans la première minute de la première période et dans la première minute de la seconde, c’était un 10.

Endrick

Camavinga lui a dit de ne pas porter de vert à Lyon… Mais personne pour lui dire de ne pas marquer à la 42e minute ?

corentin-tolisso

Corentin Tolisso

S’il partage le Uber avec Mathieu Udol, la course jusqu’à Clairefontaine ne sera pas trop chère.

Hákon Arnar Haraldsson

Sa nationalité l’oblige à briller face à chaque équipe qui pratique le clapping.

Flops

Arnaud Bodart

« Ils viennent tous frapper à votre porte et vous demandent : “Pourquoi je ne joue pas ?” Eh bien, honnêtement, la réponse est là. » C’est du Sean Dyche, mais ça pourrait être du Bruno Genesio.

remy-descamps

Rémy Descamps

Sympa, la reconversion de Nicola Sirkis. Mais il reste meilleur sur scène.

romain-perraud

Romain Perraud

C’est con : si Olivier Giroud faisait une pointure de plus, il serait dans les tops.

