Un pays se porte candidat pour accueillir la Coupe du monde des clubs 2029

Un tournoi sous le signe du joga bonito ? Comme le rapporte ESPN, la Fédération brésilienne de football manifesterait un vif intérêt pour l’organisation de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2029.

Lors de son déplacement au Brésil afin de promouvoir le lancement de la route vers la Coupe du monde féminine 2027, Gianni Infantino aurait rencontré ce lundi des représentants de la fédération brésilienne, qui ont demandé d’organiser le tournoi. Le président de la FIFA aurait notamment rencontré le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti, le président et le vice-président de la fédération, ainsi que le président de la République brésilienne, Lula da Silva.

Le Brésil avait déjà manifesté son intérêt en juin 2025

Le président de la fédération brésilienne, Samir Xaud, avait déjà évoqué la candidature du Brésil l’été dernier, en marge de la Coupe du monde des clubs organisée aux États-Unis, se montrant alors confiant : « C’est un sujet que j’ai abordé avec le président Infantino. Je le vois d’un œil positif, d’autant plus que le football brésilien montre tout son potentiel lors de cette Coupe du monde (…) si Dieu le veut, le Brésil accueillera la Coupe du monde des clubs 2029. »

Malgré l’optimisme brésilien, les modalités du processus de sélection pour l’attribution de la prochaine édition de la Coupe du monde des clubs restent, à ce jour, inconnues.

