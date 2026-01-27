S’abonner au mag
Au Brésil, un joueur est averti pour un dribble

Au Brésil, un joueur est averti pour un dribble

Pris en flagrant délit d’excès de football. Dodô, joueur du Clube Nautico Capibaribe, a reçu un carton jaune dimanche lors d’une rencontre du Pernambucano remportée contre Santa Cruz (4-0) pour être monté les pieds joints sur le ballon en pleine action. Une application dans les règles de l’art d’une règle fort controversée entrée en vigueur au printemps 2025, après un chambrage de Memphis Depay.

L’action se déroulait lors d’un derby alors que les deux équipes se neutralisaient après plus d’une demi-heure de jeu. Le Brésilien de 24 ans s’est permis ce grigri sur le flanc gauche de l’attaque, sanctionné sans aucune hésitation par l’arbitre.

Suivi d’un deuxième carton

Peut-être piqué au vif, le numéro 10 n’a pas tardé à réagir. Trois minutes plus tard, il plante un but sublime sur coup franc, excentré à 35 m de la cage adverse avant de se faire exclure avec un second carton jaune pour un pied haut dangereux alors qu’il tentait un retourné.

Pas de quoi pénaliser pour autant son équipe, qui a remporté la rencontre 4-0, mais de quoi relancer le débat sur cette règle fumeuse. Sa mise en vigueur par la Fédération brésilienne (CBF) remonte à mars 2025, alors que Memphis Depay avait chambré un de ses adversaires en duel en finale du championnat de São Paulo entre son club et Palmeiras, manquant de déclencher une baston générale.

Memphis Depay, ce pionnier.

  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!