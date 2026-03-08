S’abonner au mag
En Bundesliga, Fribourg et Mayence sont à égalité (vraiment) parfaite

En Bundesliga, Fribourg et Mayence sont à égalité (vraiment) parfaite

Stop the count! Avis aux amateurs d’images satisfaisantes. Le SC Fribourg et Mayence 05, tous deux traditionnellement abonnés au ventre mou de Bundesliga, partagent pas mal de points communs depuis leur dernière rencontre jouée ce samedi après-midi (match nul (3-3) pour Fribourg contre Leverkusen, même résultat (2-2) pour Mayence contre Stuttgart).

Un utilisateur du réseau Reddit a constaté que sur les 25 dernières années, les deux clubs ont – tenez-vous bien – EXACTEMENT le même nombre de matchs disputés (671), le même nombre de victoires (220), le même nombre de matchs nuls (179), le même nombre de défaites (272) et donc, logiquement, le même nombre de points inscrits en cumulé (839).

Pour départager ces deux cadors, il faut regarder du côté de la différence de buts, en l’occurrence largement favorable à Mayence (-110, contre -212 pour Fribourg).

En même temps, pourquoi comparer quand on peut profiter de ces deux monstres ?

