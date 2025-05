Fribourg et Mayence tiennent leur rang, Bochum et Kiel sont relégués

Les favoris ont assuré.

Ce fut un multiplex du samedi après-midi long à se décanter, mais au final, on a quand même eu des choses à se mettre sous la dent en Bundesliga. En haut du classement, le gros coup du jour est à mettre au crédit de Mayence, facile vainqueur de Bochum, bon dernier et désormais officiellement relégué (0-3). Forts d’une ouverture du score juste avant la pause, Anthony Caci et ses coéquipiers ont tranquillement déroulé au retour des vestiaires. Un succès importantissime dans la course à l’Europe, puisque Mayence s’empare de la sixième position, qualificative pour la Ligue Europa Conférence.

Cela a été rendu possible aussi parce que Leipzig n’a pas saisi sa chance sur le terrain du Werder (0-0). Une semaine après le bon point obtenu miraculeusement face au Bayern, le club du groupe Red Bull est quelque peu retombé dans ses travers, dominé par une équipe de Brême qui a tout donné mais est resté fanny au final. À une journée de la fin, le Werder peut dire adieu à ses rêves d’Europe, même si tout n’est pas mathématiquement terminé, faute à un goal average largement défavorable par rapport à ses concurrents. Leipzig peut encore y croire : cette fameuse sixième place se jouera sur les dernières 90 minutes de la saison.

Encore plus haut, Fribourg a pris trois points très précieux à Kiel (1-2) et aura son destin en main au moment de démarrer le dernier match de l’exercice. Menés en première période, les Fribourgeois ont égalisé dans le temps additionnel de la première mi-temps et pris les commandes en seconde. Cela conforte leur quatrième place, synonyme de ticket pour la Ligue des champions, avec provisoirement quatre points d’avance sur Dortmund, qui n’a pas encore joué. Le BvB devra donc remporter ses deux derniers matchs et espérer un gadin de Fribourg pour voir la C1. Enfin, en bas de classement, Heidenheim a mis une gifle à l’Union Berlin (0-3), qui ne jouait plus rien, et a assuré a minima sa place de barragiste.

Ce qui condamne définitivement Kiel à la descente, au passage.

Bochum 1-4 Mayence

Buts : Holtmann (84e) pour Bochum // Amiri (45e+3), Mwene (54e), Burkardt (73e) et Nebel (90e+3) pour Mayence

Holstein Kiel 1-2 Fribourg

Buts : Rosenboom (24e) pour Kiel // Manzambi (45e+2) et Höler (58e) pour Fribourg

Union Berlin 0-3 Heidenheim

Buts : Beck (12e et 73e) et Schöppner (56e) pour Heidenheim

Werder Brême 0-0 Leipzig

