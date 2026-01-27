S’abonner au mag
Bournemouth a trouvé le successeur d’Antoine Semenyo

Un mercato agité de l’autre côté de la Manche. Ce mardi, l’AFC Bournemouth a annoncé la signature de l’attaquant polyvalent Rayan. Le Brésilien s’est engagé pour cinq ans et demi chez les Cherries pour la somme de 35 millions d’euros selon la BBC.

Combler le vide laissé par Antoine Semenyo

Fier d’avoir pu enrôler la nouvelle pépite sud-américaine du moment, le directeur sportif Tiago Pinto n’a pas tari d’éloges concernant sa recrue. « Nous pensons qu’il a un énorme potentiel, et Bournemouth est l’environnement idéal pour qu’il continue à progresser et à faire la différence, explique-t-il. Je suis ravi qu’il ait choisi notre projet et nous sommes très heureux de l’accueillir dans notre équipe, alors que nous continuons à réinvestir dans l’effectif. »

Auteur de 20 buts en 57 apparitions sous le maillot de Vasco de Gama, Rayan n’est pas sans rappeler l’efficacité d’Antoine Semenyo, parti cet hiver du côté de Manchester City. La nouvelle promesse de Bournemouth aura la lourde tâche d’assurer l’animation offensive.

Un nouveau Rayan en Premier League pour assurer le spectacle ?

Liverpool sombre à Bournemouth

