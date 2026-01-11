Une panenka foirée, une réussie : l'élimination loufoque de l'OM en Gambardella

Exceptionnel. Foirer une panenka puis voir son équipe être éliminée aux tirs aux buts par… une panenka. Voilà le joli sort des Minots marseillais, sortis de la coupe Gambardella par Nice (1-1, 5-3 aux TAB). Les jeunes olympiens avait ouvert le score, mais leur dernier tireur a raté son tir au but du pied gauche, envoyant aucune puissance dans son geste. Marseille avait remporté le trophée en 2024.

L'OGC Nice vient de se qualifier contre l'OM en Gambardella après une séquence folle lors des tirs au but ! Youst, le gardien niçois s'est arraché pour stopper une panenka ratée du marseillais Ali, avant que Mandza qualifie Nice sur une ... panenka ! pic.twitter.com/vLIMTzxdnw — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) January 11, 2026

Dans les autres résultats de la journée, le PSG a facilement disposé de Rouen (6-1). Rennes, tenant du titre, est encore en course après sa victoire à Châteauroux (8-0). Saint-Cyr-sur-Loire, Versailles et Mérignac sont encore en course.

La jeunesse au pouvoir.

