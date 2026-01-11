Les joueurs du Barça laissent un revenant soulever le trophée

Ronald l’a dit : « venez comme vous êtes. » Après la victoire de Barcelone en finale, Ronald Araújo a brandi le trophée de la Supercoupe d’Espagne au milieu de ses coéquipiers. C’est un chouette symbole pour celui qui a mis sa vie de footeux de côté pour se préserver mentalement. De retour dans le groupe du Barça pour la Supercoupe, l’Uruguayen, un des capitaines du club, n’avait plus joué avec le Barça depuis fin novembre. Ce dimanche soir, il est entré dans le temps additionnel du match à la place de Lamine Yamal.

« Il faut prendre soin des joueurs. De tous les joueurs, avait insisté Hansi Flick dans la semaine, dans des propos rapportés par El Mundo Deportivo. Ils subissent une pression énorme et ils sont humains. Nous commettons tous des erreurs et il faut être là pour les soutenir. J’apprécie ce que le club a fait dans cette situation. Ronald est un joueur très important pour nous, l’un des capitaines. J’espère qu’il reviendra au meilleur niveau. » Dans la soirée, Vinícius et Dani Carvajal ont aussi glissé des petits mots à leur adversaire.

Selon la FIFPRO, le syndic des joueurs de foot) entre 20 % et 35 % des footballeurs professionnels ont des troubles de santé mentale pendant leur carrière.

