  • Supercoupe d’Espagne
  • Finale
  • FC Barcelone-Real Madrid (3-2)

Mbappé au cœur d’une polémique à base de haie d’honneur

CMF
Mbappé au cœur d’une polémique à base de haie d’honneur

Dernier arrivé, mais premier reparti. Défait par le FC Barcelone en finale de Supercoupe d’Espagne après un match spectaculaire à Djeddah ce dimanche 11 janvier, Kylian Mbappé l’avait mauvaise. En s’appuyant sur des images diffusées par Movistar+ et Esport3, les médias espagnols rapportent que le protocole de remise des médailles et trophée ne s’est pas déroulé comme prévu en raison de l’attitude de Kylian Mbappé.

On rembobine. Au coup de sifflet final, un podium est installé. Les deux équipes forment alors une haie d’honneur pour accompagner les arbitres, premiers à venir récupérer leur médaille. Les Catalans restent ensuite en place pour saluer les joueurs du Real, qui vont à leur tour chercher leur breloque de finaliste, la mine un peu fermée.

En descendant du podium, les Madrilènes s’apprêtent à rendre hommage à leur tour aux joueurs du Barça mais Kylian Mbappé, visiblement énervé, aurait exhorté ses coéquipiers à quitter les abords du podium sans faire de haie d’honneur pour rentrer directement au vestiaire. D’après le média madrilène AS, l’international français aurait même demandé aux siens de quitter les lieux à trois reprises.

Le Real nie toute attitude antisportive

Le quotidien catalan Sport assure quant à lui que le désormais ex-entraîneur merengue Xabi Alonso a dû insister auprès de ses joueurs pour qu’ils rejoignent tous le podium de la cérémonie au coup de sifflet final.

De son côté, un journaliste de la radio Onda Cero a relayé la version du Real Madrid : la Fédé espagnole aurait simplement demandé aux joueurs madrilènes de s’écarter du champ des caméras, sans que Mbappé n’ait rien à voir avec cette histoire, aussi énervé fut-il.

Après tout, il y a des problèmes de haie entre voisins dans tous les lotissements du monde.

Mauvais gestes, insultes... Tensions après la victoire du Barça face au Real dans le Clásico

CMF

32
  Supercoupe d'Espagne
  Finale
  FC Barcelone-Real Madrid (3-2)
C'est l'histoire d'un élève modèle issu d'une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd'hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d'assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

