Mauvais gestes, insultes… Tensions après la victoire du Barça face au Real dans le Clásico

Jeux de mains… Le Clásico remporté par le Barça en finale de la Supercoupe d’Espagne s’est achevé par quelques tensions après le coup de sifflet final. Côté catalan notamment, où Pau Cubarsí a été aperçu en train d’adresser un bras d’honneur en direction des tribunes, tandis que Fermin López s’est lui illustré par des chants insultants envers certains spectateurs selon le diffuseur, Movistar+. « Tiens ! Va te faire foutre, va te faire foutre, rentre chez toi », a-t-il lancé.

Mbappé refuse la haie d’honneur

Les Barcelonais ne sont cependant pas les seuls à avoir donné dans la vulgarité et les attitudes déplacées. Kylian Mbappé et les Madrilènes ont en effet refusé de réserver une haie d’honneur aux vainqueurs du jour lors de la cérémonie des trophées, après que les deux équipes en ont offert une au corps arbitral. Selon As, c’est l’attaquant merengue lui-même qui aurait exhorté ses coéquipiers à ne pas rester sur la pelouse. Cette version est démentie par le Real Madrid, arguant que la Fédération espagnole aurait demandé aux joueurs de ne pas rester dans le champ des caméras pendant les célébrations des Blaugrana.

Il va vraiment falloir attendre jusqu’au 10 mai pour voir la belle au Camp Nou, maintenant ?

