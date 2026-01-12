S’abonner au mag
  • Supercoupe d’Espagne
  • Finale
  • FC Barcelone-Real Madrid (3-2)

Mauvais gestes, insultes… Tensions après la victoire du Barça face au Real dans le Clásico

TB
Mauvais gestes, insultes&#8230; Tensions après la victoire du Barça face au Real dans le Clásico

Jeux de mains… Le Clásico remporté par le Barça en finale de la Supercoupe d’Espagne s’est achevé par quelques tensions après le coup de sifflet final. Côté catalan notamment, où Pau Cubarsí a été aperçu en train d’adresser un bras d’honneur en direction des tribunes, tandis que Fermin López s’est lui illustré par des chants insultants envers certains spectateurs selon le diffuseur, Movistar+. « Tiens ! Va te faire foutre, va te faire foutre, rentre chez toi », a-t-il lancé.

Mbappé refuse la haie d’honneur

Les Barcelonais ne sont cependant pas les seuls à avoir donné dans la vulgarité et les attitudes déplacées. Kylian Mbappé et les Madrilènes ont en effet refusé de réserver une haie d’honneur aux vainqueurs du jour lors de la cérémonie des trophées, après que les deux équipes en ont offert une au corps arbitral. Selon As, c’est l’attaquant merengue lui-même qui aurait exhorté ses coéquipiers à ne pas rester sur la pelouse. Cette version est démentie par le Real Madrid, arguant que la Fédération espagnole aurait demandé aux joueurs de ne pas rester dans le champ des caméras pendant les célébrations des Blaugrana.

Il va vraiment falloir attendre jusqu’au 10 mai pour voir la belle au Camp Nou, maintenant ?

Les joueurs du Barça laissent un revenant soulever le trophée de la Supercopa

TB

À lire aussi
32
Revivez Barça-Real (3-2)
  • Supercoupe d'Espagne
  • Finale
  • FC Barcelone-Real Madrid (3-2)
Revivez Barça-Real (3-2)

Revivez Barça-Real (3-2)

Revivez Barça-Real (3-2)
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

12
Revivez Lille-Lyon (1-2)
Revivez Lille-Lyon (1-2)

Revivez Lille-Lyon (1-2)

Revivez Lille-Lyon (1-2)
32
Revivez Barça-Real (3-2)
Revivez Barça-Real (3-2)

Revivez Barça-Real (3-2)

Revivez Barça-Real (3-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!