Un ancien joueur de Metz décède à seulement 42 ans

RIP. Le FC Metz perd un de ses anciens joueurs : Thierry Steimetz, passé par le club lors de la saison 2011-2012, s’est éteint à l’âge de 42 ans. Atteint d’une tumeur maligne, celui qui avait été formé – sans percer – à Lens avait dû se faire amputer d’une jambe et mettre un terme à sa carrière, en 2017, à 33 ans.

Le meneur de jeu, Mosellan de naissance, avait écumé son département (Forbach, Amnéville) mais aussi le Luxembourg (Grevenmacher, et quelques titres avec Dudelange) et l’Allemagne (FC 08 Hombourg), avec également ces quelques mois passés à Metz (pour dix rencontres disputées). Il avait 26 ans, c’était l’apogée d’une carrière bien cabossée. Titi était ensuite devenu une figure du foot amateur mosellan, entraînant notamment le SSEP Hombourg-Haut. So Foot lui avait consacré un long portrait, en décembre 2019.

Figure du football amateur mosellan, et grenat lors de la saison 2011-2012, Thierry Steimetz est décédé à l'âge de 42 ans 🌹 🕊️ L’ensemble du FC Metz tient à adresser ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 11, 2026

« Il était le complément idéal de nos autres éléments offensifs qu’étaient Mathieu Duhamel, Andy Delort et Sadio Mané. » Signé Dominique Bijotat.

