Morgan Guilavogui quitte déjà le RC Lens

Guilavogua loin de Lens.

Pas au niveau des attentes du côté du Racing, Morgan Guilavogui (26 ans) a été prêté un an au FC St. Pauli, de retour en Bundesliga après treize ans de sevrage. Arrivé plein d’espoir en provenance du Paris FC, l’ailier cumule seulement 2 buts et 2 passes dé en 28 rencontres disputées la saison passée (toutes compétitions confondues ). Will Still ne comptait pas sur lui et ne devrait pas non plus compter sur lui à son retour de Hambourg dans un an.

Morgan Guilavogui prêté à @fcstpauli 🔁 L’attaquant lensois est prêté avec option d’achat au club de Sankt Pauli, fraîchement promu en @Bundesliga_DE. Bonne saison 2024/25 Morgan !#FierDEtreLensois pic.twitter.com/Qzu4YVPixP — Racing Club de Lens (@RCLens) July 26, 2024

À lui le festival de rue Pink Pauli !

