Le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 signe à Schalke 04

La Ligue (2) des Talents.

Auteur de quinze buts et sept passes décisives cette saison en Ligue 2 avec Pau, l’attaquant Moussa Sylla rejoint officiellement Schalke 04. L’ancien Monégasque, Caennais et Utrechtois de 24 ans a signé jusqu’en 2028 avec les Bleu et Blanc, qui ont terminé dixièmes de 2. Bundesliga cette saison. Ouest-France annonce un transfert à 2,5 millions d’euros pour le deuxième meilleur buteur de Ligue 2, dont minimum 500 000 euros pour le Stade Malherbe de Caen. Le club normand l’avait cédé à Pau en échange de 300 000 euros et de 20% à la revente.

Les Palois, qui ont battu leur record de points en Ligue 2 cette saison, ont également avancé sur leur mercato. Ils ont recruté le milieu de terrain Antoine Mille, désigné meilleur joueur de Châteauroux cette saison en National.

On est Pau mal, là ?