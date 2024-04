Schalke 04 pourrait perdre son stade en cas de relégation en D3

Panique à Gelsenkirchen.

14e de 2.Bundeslisga à deux points du barragiste et qualifié pour la finale de la Pokal contre Kaiserslautern, le Schalke 04 vit une crise interne profonde. D’après des informations de Sport Bild, appuyé par le site Get German Football, le club pourrait vendre son stade du Veltins Arena en cas de relégation en D3 allemande. Une situation alarmante qui pousse les dirigeants à devoir prendre des mesures économiques d’ampleur pour éviter aux Knappen la banqueroute.

Schalke are exploring the possibility of selling their stadium if they are relegated to the 3.Liga.

Die Königsblau have been at the Veltins Arena since 2001.

(Sport Bild) https://t.co/PtVakFzJeG pic.twitter.com/UbAOCVyr3s

— Get German Football News (@GGFN_) April 3, 2024