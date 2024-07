L’Argentine prend parti dans le clash entre Drake et Kendrick Lamar

Family Matters certes, mais les Rouges s’en seraient bien passés.

La malédiction de Drake continue. Avant la demi-finale de la Copa América entre l’Argentine et le Canada, le rappeur originaire de Toronto avait montré sur Instagram qu’il avait parié 300 000 dollars sur une victoire des Rouges. Malheureusement pour lui et ses compatriotes, c’est bien l’Argentine qui l’a emporté 2-0, filant ainsi vers une deuxième finale d’affilée. Après la rencontre, l’équipe qui gère les réseaux sociaux de l’Albiceleste a posté sur ses différents comptes le message « Not like us », faisant référence au titre éponyme de Kendrick Lamar, dans lequel le rappeur américain attaque Drake.

Argentina took a shot at Drake after he lost a $300,000 bet on Canada to beat them in the Copa América semifinal, using rap rival Kendrick Lamar's song to send him a message 👀 pic.twitter.com/Wz4aV56Gxp — ESPN FC (@ESPNFC) July 10, 2024

Not like us, 𝐧𝐨𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐮𝐬 🇦🇷 pic.twitter.com/Zoa4OTbgnK — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 10, 2024

Une réponse habile de l’Argentine, et un exemple de plus pour illustrer la poisse légendaire de Drake dans le monde du sport. Le Canadien est en effet connu pour avoir une « malédiction » avec les footeux. En 2019, il s’était affiché avec Layvin Kurzawa à la veille d’une défaite 5-1 du PSG face au LOSC en Ligue 1. La même année, il avait fait une photo avec quatre joueurs de Manchester United (Pogba, Rashford, Lukaku et Lingard), avant que le club ne se fasse éliminer de la FA Cup. En 2019 toujours, le natif de Toronto avait posé avec un maillot du Barça, avant que le club catalan ne se prenne une remontada légendaire par Liverpool en Ligue des champions. Pourtant, la dernière fois que Drake avait misé sur un match de l’Argentine, ça avait plutôt bien servi l’Albiceleste, puisque le meilleur ennemi de Kendrick Lamar avait parié un million de dollars sur la victoire de la bande à Messi en finale de la Coupe du monde 2022.

On espère pour les Canadiens que Drake s’abstiendra de parier sur le match de la troisième place.

