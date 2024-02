La rencontre entre Concarneau et le Paris FC délocalisée Caen

Les Concarnois toujours SDF.

Initialement prévu au Moustoir, la rencontre entre Concarneau et le Paris FC a été délocalisée à 330 kilomètres, au stade Michel d’Ornano de Caen, en raison des conditions météorologiques rendant le terrain impraticable. Une décision prise à moins de 48 heures du coup d’envoi.

Ce vendredi, en amont du match Strasbourg-Lorient, Régis Le Bris est revenu sur cette décision. Le tacticien lorientais s’est félicité de celle-ci, prise en accord avec l’US Concarneau. « C’est une discussion qui a été posée en interne et en relation avec Concarneau Le sujet a alors été posé sur la table dès lundi. On n’a pas mis Concarneau devant le fait accompli. Il s’agissait de voir s‘il y avait d’autres options On savait que pendant la période hivernale le terrain allait souffrir et ça a été notamment le cas contre Reims. Il s’est très sérieusement dégradé et est devenu glissant avec une faible densité de la pelouse. Nos joueurs étaient victimes d’une fatigabilité plus importante que lors des derniers matchs », a-t-il ainsi expliqué en conférence de presse. Une décision impérative donc selon Le Bris qui s’est réjoui de cette délocalisation : « Ils ont trouvé le stade de Caen, donc tout le monde s’y retrouve à peu près, même si le public de Concarneau n’a pas la possibilité d’assister à la rencontre car il se jouera à huis clos à cause du délai d’organisation. C’était la meilleure solution. »

À noter que le SM Caen fera le chemin inverse en se déplaçant à … Guingamp.

