Pronostic Bastia Concarneau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia fait un grand pas vers le maintien face à Concarneau

Le Sporting Club de Bastia avait vécu un très bel exercice l’an passé en finissant en 4e position. Cette saison, le club corse doit cravacher pour se maintenir. En difficulté, les dirigeants du club avaient décidé de se séparer de Brouard qui avait permis au club de retrouver la L2 et de finir 4e. Arrivé pour lui succéder, Laslandes a eu un impact immédiat avec des résultats intéressants. Toutefois, la claque reçue à domicile face à l’AS Saint Etienne (0-4) avait atténué cette belle résistance. Finalement, Bastia s’est parfaitement relevé et reste sur 3 succès et 1 match nul. Cette bonne passe a permis au club de remonter à la 13e place avec 8 points de plus que le 1e relégable. En cas de succès ce mardi, le club corse ferait un pas décisif vers le maintien. Après avoir réalisé une très bonne prestation face à Bordeaux (2-3), Bastia a enchainé sur la pelouse de Guingamp (0-1).

En face, Concarneau lutte pour sa première saison de son histoire en Ligue 2. Bien rentré dans cet exercice, le club breton subit de plein fouet le retour en forme de certains mal classés comme Annecy ou Dunkerque. Progressivement, les hommes de le Mignan ont reculé pour se retrouver dans la zone de relégation. Actuellement, Concarneau accuse 4 points de retard sur Annecy, premier non relégable. En signant deux nuls face à Amiens et Quevilly Rouen, le club breton n’avance plus et pourrait se retrouver dans une très mauvaise situation en cas de revers face à Bastia. En net regain de forme et de confiance, le club corse devrait s’imposer face à Concarneau et prendre ses distances avec la relégation.

