Pronostic Concarneau Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia en patron à Concarneau

Dans une saison de National passionnante jusqu’au bout, Concarneau est allé chercher la montée lors de l’ultime journée sur la pelouse d’Orléans. Les joueurs bretons ont même poussé le suspense jusqu’à la fin en inscrivant le but décisif à la 86e minute. Grâce à ce succès, Concarneau a fini premier de son championnat, ce qui lui offre le droit de participer pour la 1re fois de son histoire en Ligue 2. Le plus dur commence sans doute désormais pour la formation bretonne qui va devoir se maintenir dans une L2 de plus en plus compétitive, avec la présence d’équipes comme Saint-Etienne, Bordeaux, Troyes, Ajaccio, Angers ou Auxerre. Ce samedi, l’USC hérite d’un autre gros morceau avec Bastia, proche de monter l’an passé. Néanmoins, la formation bretonne a montré de bonnes dispositions en préparation en tenant tête à plusieurs écuries de l’élite avec des nuls contre Rennes et Lorient pour un seul revers face à Brest. Le bon parcours de la saison passée a mis sur le devant certains éléments comme Amine Boutrah, qui n’a pas su résister aux sirènes du Vitesse Arnhem aux Pays Bas.

En face, Bastia enchaine une 3e saison de rang en Ligue 2 et s’est montré très bon l’an passé. L’arrivée de Régis Brouard à la tête du Sporting a donné beaucoup d’ambitions au club bastiais qui ne cesse de progresser sous la houlette de l’ancien coach de Clermont. 4e de Ligue 2 l’an passé, le club corse vise aussi bien cette saison, ce qui lui permettrait de participer aux playoffs d’accession à la Ligue 1. Comme du côté de Concarneau, cet excellent exercice a eu pour conséquence d’éveiller l’intérêt de clubs évoluant dans des divisions supérieures. Auteur de 13 réalisations l’an passé, Magri a été recruté par Toulouse. Cependant, le Sporting a réalisé quelques jolis coups avec l’expérimenté Liénard et surtout le milieu de terrain lavallois Maggiotti, qui avait été brillant lors de ses premiers mois l’an dernier. Sévèrement blessé, le milieu avait inscrit 7 buts en une demi-saison et retrouve la Corse dont il est originaire. Dans l’optique d’être prêt pour cette 1re journée de championnat, Bastia a disputé 4 rencontres amicales avec 3 succès face à Rouen, Furiani Agliani et le Hellas Vérona. Les Corses ont seulement chuté face à la sélection UNFP. Sur la lancée de son excellente saison passée, Bastia devrait ramener au moins un point de ce déplacement en Bretagne.

