Pronostic Concarneau Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux enchaîne à Concarneau

La défaite à Grenoble du week-end dernier aura été celle de trop pour Concarneau. Pour sa première saison de son histoire en Ligue 2, le club breton n’aura pas démérité mais a mal fini l’exercice alors que sa première partie fut plutôt satisfaisante. De plus, la bande à Le Mignan a disputé toutes ses rencontres à domicile dans un stade différent alternant entre le Roudourou, Francis-le-Blé ou le stade de Lorient. Concarneau a très mal terminé cet exercice comme l’indique les 12 dernières journées sans la moindre victoire. Lors de ce passage, les Bretons ont signé 4 nuls pour 8 revers, qui ont logiquement poussé le club dans la zone de relégation. Avant-dernier de Ligue 2, la formation bretonne va profiter de ses 2 derniers matchs à ce niveau.

En face, Bordeaux est la déception de la saison en Ligue 2. Proche de retrouver l’élite l’an passé, le club girondin est passé à côté de son exercice. De plus, le club bordelais vit des heures compliquées au niveau extra-sportif. Finalement, les hommes de Riera ont assuré leur place en L2 en s’imposant largement contre Ajaccio (4-0) le week-end dernier. Avec 10 points de plus que le premier relégable, les Girondins ne risquent plus rien. Déterminé à finir sur une bonne note, Bordeaux veut s’imposer lors des 2 dernières journées, à commencer par ce déplacement en Bretagne. Revigoré par sa victoire contre Ajaccio, Bordeaux devrait prendre le meilleur sur Concarneau qui n’y arrive plus et qui est en plus condamné.

