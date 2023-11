Coupe de France : Saint-Brieuc élimine Concarneau, Bordeaux galère mais se qualifie au tirs au but

Logique (presque) respectée.

Lors du 7e tour de Coupe de France ce vendredi, le Stade Briochin (National 2) a réalisé l’exploit de la soirée en renversant Concarneau (Ligue 2) au terme d’un match fou. Les Griffons sont venus à bout des Thoniers aux tirs au but (3-3, t.a.b 5-3). Au prochain tour, les hommes de Roland Vieira recevront à Fred-Aubert les Herbiers (National 2), vainqueurs d’Avranches (National). Mené au score, ils sont parvenus à renverser la rencontre dans le dernier quart d’heure grâce à un doublé de Valentin Remy (2-1).

De son côté, Bordeaux (Ligue 2) a eu toutes les peines du monde à se défaire de Canet-en-Roussillon, pensionnaire de National 3. Mené dès la 4e minute de jeu, les Girondins, 16e de Ligue 2 s’il faut le rappeler, ont rendu une copie terne et ne se sont qualifiés qu’aux tirs au but (1-1, t.a.b 4-1) après avoir égalisé grâce à Yohan Cassubie. Opposé à Jura Sud (National 2), Sochaux (Ligue 2) a tenu son rang et verra le 8e tour (2-1) tandis que Grenoble (Ligue 2) a arraché sa qualification à la 90e minute face à Villefranche Beaujolais (National) grâce à un pion de Lenny Joseph.

Pour les amoureux du vrai foot : Bourg-Péronnas-Saint-Étienne demain à 13h45.

Bordeaux répond à la fronde de ses partenaires avec une mesure radicale