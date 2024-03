Pronostic Concarneau Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers sous pression à Concarneau

Pour la première saison de son histoire en Ligue 2, Concarneau s’attendait à un exercice difficile. Toutefois, le club breton ne devait pas imaginer qu’avec 33 points après 29 journées, il serait dans la zone de relégation. En effet, les hommes de Le Mignan affichent un bon bilan avec notamment 9 victoires obtenues. Cependant, la lutte est toujours âpre pour ne pas descendre dans cette L2. En cas de succès ce samedi, la formation bretonne pourrait remonter de la 17e à la 15e position. Les Bretons devront stopper leur série en cours de 5 journées sans la moindre victoire, avec 3 défaites et 2 nuls. À domicile, la formation entraînée par le Mignan reste sur deux revers contre Laval (1-3) et Guingamp (2-3).

De son côté, Angers a réalisé une superbe première partie de saison qui lui a permis de prendre ses distances dans la course à la montée. Mais alors qu’il semblait parti pour finir à l’une des 2 premières places, le SCO a calé et se retrouve désormais sous la pression de Laval et Saint-Étienne, revenu à 2 points. Lors de la dernière journée, les Angevins se sont de nouveau fait surprendre à domicile par Amiens (1-3) alors qu’ils avaient ouvert le score. En déplacement, la bande d’Alexandre Dujeux n’est pas au mieux, puisqu’elle reste sur 5 matchs sans la moindre victoire au cours desquels elle n’a pas marqué le moindre but, ce fut notamment le cas chez la lanterne rouge valenciennoise (0-0). Mais, déterminé à repartir de l’avant, Angers devrait se sortir du piège breton chez une équipe de Concarneau qui finit mal.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

