Pronostic Fribourg Wolfsburg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Wolfsburg sur sa lancée contre Fribourg ?

Depuis la dernière trêve, c’est mi figue mi raisin pour Fribourg qui s’est incliné contre Dortmund en championnat (4-0) et contre Bielefeld en Coupe (3-1), avec également une victoire contre Monchengladbach (3-1) et un nul plus récent contre Hoffenheim (1-1). Ces résultats ne leur ont pas permis de rester dans le top 6 synonyme de qualification européenne, et se sont d’ailleurs fait doubler récemment par leur adversaire du jour. Fribourg devra composer sans Kyereh, toujours blessé, et sans Adamu, suspendu pour encore deux matchs. Malgré ces absences, l’équipe pourra compter sur ses principales forces offensives pour ce match : Höler (2 buts en Bundesliga), Doan (5 buts) et surtout Grifo (3 buts, 7 passes), le maître à jouer italien.

Wolfsburg c’est l’équipe Allemande du moment. Invaincus depuis 8 matchs, et auteurs de 5 victoires de rang, les Loups ont récemment sorti Hoffenheim en coupe (3-0), et battu coup sur coup en championnat Heidenheim, l’Union Berlin, Leipzig et dernièrement Mayence. Cela leur permet une belle remontada au classement et une actuelle 5ème place. Wolfsbourg, en pleine dynamique, peut compter sur ses hommes forts pour poursuivre son invincibilité. L’Algérien Amoura, en grande forme, a inscrit son 5ème but de la saison la semaine dernière, et délivré sa 6ème passe, le tout en seulement 11 matchs de Bundesliga. Tiago Tomas et Wind, auteur d’un doublé décisif contre Mayence, complètent un trio offensif redoutable prêt à mener les Loups vers un nouveau succès, ou au moins un bon point ramené de Fribourg.

