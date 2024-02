Deux clubs allemands appellent leurs supporters à manifester contre l’extrême droite

Xabi Alonso a montré la voie.

Alors que de nombreuses manifestations contre l’extrême droite, et plus spécifiquement contre le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) et son projet d’expulsion massive de personnes d’origine étrangère, ont lieu depuis quelques semaines outre-Rhin, Wolfsburg et Fribourg, deux clubs évoluant en Bundesliga, ont appelé leurs supporters à battre le pavé ce samedi.

Wir sind gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen jede Form von Ausgrenzung! Vielfalt heißt, gemeinsam verschieden zu sein. Daher bitten wir euch, auch dieses Wochenende für demokratische Werte auf die Straße zu gehen, z.B. morgen um 14.30 Uhr in Gifhorn.#VfLWolfsburg pic.twitter.com/0n1rPJbDqc — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) February 2, 2024

Dans son communiqué publié sur X, anciennement Twitter, Fribourg a été droit au but : « Le #SCF soutient la manifestation de samedi pour la démocratie, les droits de l’homme et la diversité. Nous appelons les fans du SC à se positionner contre l’extrémisme de droite à partir de 11h sur la place de l’ancienne synagogue. »

Quand est-ce que les grosses écuries rejoindront le mouvement ?

