Xabi Alonso soutient les manifestations contre l’extrême-droite en Allemagne

Ferme et précis, comme une transversale côté opposé pour Cristiano Ronaldo.

Alors qu’ont lieu actuellement en Allemagne des manifestations contre l’extrême-droite et plus spécifiquement contre le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) et son projet d’expulsion massive de personnes d’origine étrangère, Xabi Alonso a lui aussi pris position sur ce sujet, en conférence de presse.

🗣️ @XabiAlonso talking about attacks on our democracy and our society. #Bayer04 pic.twitter.com/8PSGUIbG3H — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 19, 2024

« Nous devons être clairs et défendre nos valeurs et notre position démocratique, a déclaré l’entraineur de Leverkusen. Je pense que nous sommes très ouverts et internationaux, pas seulement ici à Leverkusen, mais dans l’ensemble de la société. Chacun a le droit de venir ici, d’apporter le meilleur de lui-même et d’embrasser cette culture d’où qu’il vienne, comme je l’ai fait. Tellement de gens viennent du monde entier ; cela se passe en Allemagne, en Espagne, en Italie. En Allemagne nous avons des valeurs et nous devons nous lever, et en Europe nous devons défendre cela fermement. Nous devons être fermes sur notre position et ne pas accepter ou tolérer cela. »

Voilà qui est dit.

