Xabi Alonso explique les raisons qui l’ont poussé à rester à Leverkusen

Un Xabi fidèle.

Annoncé partant pour Liverpool, le Real Madrid, ou le Bayern Munich, Xabi Alonso a finalement décidé de rester au Bayer Leverkusen. Et l’entraîneur espagnol s’en est expliqué au micro de TNT Sports ce mercredi : « Avec le staff, nous avons réussi à créer un véritable collectif. Une génération. Alors quand il a fallu réfléchir à mon avenir, cet argument m’est venu en premier. »

Le très probable futur champion d’Allemagne a ainsi choisi de faire confiance à son groupe, jusqu’au bout. « Nous avons construit tout cela en un an, et je ne voulais pas tout gâcher en partant. Dans ma réflexion, je me suis dit qu’abandonner les mecs après seulement un an n’aurait pas été juste, et m’aurait fait un peu de mal. Donc j’ai choisi de rester. » Engagé pour le titre en Bundesliga, en Coupe d’Allemagne, et en Ligue Europa, le Bayer Leverkusen peut donc compter sur le plein engagement de coach Alonso au moins jusqu’à la saison prochaine.

Comme quoi, on peut aussi savoir prendre son temps dans ce foutu football.

Encore une marque record pour le Bayer Leverkusen