Jürgen Klopp drague Xabi Alonso

A ce rythme-là, annoncez sa signature dès maintenant.

Le départ programmé de Jürgen Klopp en fin de saison a créé l’émoi sur les bords de la Mersey, tant ce dernier a apporté au club lors des neuf dernières années. Une fois le temps de l’émotion passé, les rumeurs pour trouver le successeur de l’Allemand à Liverpool ont cependant vite refait surface. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que parmi tous les prétendants, il y en a un qui ressort un peu plus que les autres et qui entraîne actuellement en Allemagne, un certain Xabi Alonso. Leader de Bundesliga, l’Espagnol a reçu les louanges de Klopp en conférence de presse, « Xabi réalise un incroyable travail, je le dis de façon indépendante aux rumeurs. Si vous me l’aviez demandé il y a huit semaines, j’aurais dit : Oh mon dieu ! », sous entendant qu’il est impressionné depuis plusieurs mois.

"Xabi is doing an incredible job" 👏 Jurgen Klopp has high praise for Bayern Leverkusen manager Xabi Alonso 🤝 pic.twitter.com/FTWmUcvwes — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 17, 2024

Avec 210 matchs sous le maillot des Reds, Alonso ne serait d’ailleurs pas en terres inconnues à Liverpool. Mais pour l’instant, il a les yeux rivés sur le titre en Bundesliga, qu’il peut légitiment convoiter, tant son équipe domine son sujet, solidement accrochée à sa place de leader. Un succès qui a impressionné Klopp : « Leverkusen a été meilleur que le Bayern. Pas en contre-attaque, juste meilleur ! ». Le vainqueur de la Ligue des champions 2019 adoube par la même occasion toute la nouvelle génération d’entraîneurs, qui va bientôt éclipser les « dinosaures » selon ses propres termes. « Ancelotti, Mourinho, Guardiola, peut-être moi, nous ne ferons pas ça pendant les 20 prochaines années […] La nouvelle génération est déjà là et je pense que Xabi Alonso se démarque particulièrement ».

Il aurait pu être validé par Kopp, mais Xabi Alonso a choisi de l’être par Klopp.

Triplez votre mise avec Liverpool & Arsenal (+10€ offerts sans déposer en EXCLU)