Jürgen Klopp reçoit l’appel d’un dentiste en pleine conférence de presse

« Salut, c’est chicot, tu veux téléphoner pas cher ? »

Jürgen Klopp va nous manquer, et ses conférences de presse aussi. Alors qu’il était interrogé par des journalistes ce vendredi, l’entraîneur de Liverpool a été interrompu par un téléphone placé devant lui pour l’enregistrer. L’homme le plus cool du monde a jeté un œil sur l’écran, avant de le monter aux journalistes présents dans la pièce : « Le dentiste est en train d’appeler, ça doit être important. »

A very important phone call for Jürgen Klopp this morning! 😂🦷 pic.twitter.com/czpCF6G9BA

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 2, 2024