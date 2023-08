Klopp affirme que la victoire contre Newcastle est le plus beau souvenir de sa carrière

Rien que ça.

Quelques minutes après la victoire de Liverpool à Newcastle (1-2), Jürgen Klopp s’est livré à une étonnante confidence. Alors que son équipe a renversé le match grâce à un doublé de son remplaçant Darwin Núñez dans les dernières minutes et malgré une infériorité numérique depuis la demi-heure de jeu, l’entraîneur des Reds a confié que cette victoire était le plus grand souvenir de sa carrière : « En 1000 matches en tant qu’entraîneur, je n’en ai jamais connu un comme celui-ci. Avec dix hommes, dans une telle atmosphère, contre un tel adversaire, je suis presque sûr que cela n’est jamais arrivé. Ces moments sont rares et très spéciaux ». Il faut croire qu’une simple victoire en championnat au mois d’août peut procurer de grandes émotions.

"More than 1000 games I managed, I've never had a game like this"

Jurgen Klopp talks about how special Sunday's win against Newcastle was 🔴 pic.twitter.com/IaXLSGjgOp

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 28, 2023