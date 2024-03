Klopp-Guardiola : la der des ders ?

À l'occasion du choc au sommet entre Liverpool (1er) et Manchester City (2e), au cœur d'une bataille pour le titre qui s'annonce électrique, Jürgen Klopp et Pep Guardiola s'affrontent potentiellement pour la dernière fois, ce dimanche. La fin d'une rivalité vieille de dix ans, et qui aura marqué l'histoire de la Premier League.

Lorsque Jürgen Klopp a officialisé, le 26 janvier dernier, son départ du Liverpool FC en fin de saison, les fans des Reds n’ont pas été les seuls à prendre un coup sur la tête. Pour Pep Guardiola aussi, cette annonce a ressemblé à une petite mort : « Surpris ? Un petit peu, a commencé le Catalan, ému lorsqu’on l’a invité à réagir à cette annonce. C’est un manager incroyable. Je n’ai pas eu l’occasion de le connaître de près, mais c’est aussi une personne incroyable. C’est une partie de Manchester City qui s’en va avec lui. Il a été notre plus grand rival. Il va nous manquer, il va me manquer. Je suis aussi content car sans lui, je vais mieux dormir avant d’affronter Liverpool ! (Rires.) Il ne l’avouera pas, mais il reviendra. » Depuis 2013, Guardiola et Klopp ont disputé une seule saison loin de l’autre : en 2015-2016, première année de l’Allemand outre-Manche, et dernière de l’Espagnol au Bayern Munich. Depuis dix ans, donc, ces deux coachs aux philosophies antagoniques se tirent la bourre dans les cimes de la Bundesliga ou de la PL.

"He will be back." Pep Guardiola with some touching words on the departing, Jürgen Klopp ❤️#EmiratesFACup pic.twitter.com/fb7ky2psTY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 26, 2024

Le point de discorde

Dès leur première saison commune, ils se retrouvaient en Supercoupe d’Allemagne et en finale de Pokal, repartant chacun avec un trophée. En Buli, le Bayern de Pep était sacré, très loin devant le dauphin, le Borussia Dortmund de Jürgen. Un schéma qui s’est souvent reproduit, les équipes de Guardiola ayant souvent écœuré celles de Klopp (sept championnats remportés pour l’un, contre un seul pour l’autre, durant leurs années communes en Allemagne et Angleterre). Par deux fois, les Citizens ont même été sacrés pour un petit point, devant les Reds, dans des scénarios invraisemblables : 98 contre 97 en 2019, 93 contre 92 en 2022. La preuve qu’en Angleterre, les deux techniciens ont bel et bien construit deux machines de guerre programmées pour se foutre sur la tronche. Klopp domine d’ailleurs son rival au tableau des oppositions en finale (coupes et Supercoupes), avec quatre succès en six matchs, et lui tient tête dans l’historique global des confrontations (douze succès de Pep, onze de Jürgen, et six nuls). Sur leur seule opposition en Ligue des champions, lors des quarts de finale de l’édition 2017-2018, Liverpool avait roulé sur City (3-0 à Anfield, 1-2 à l’Etihad).

RESPECT! Guardiola & Klopp hug it out at full-time 🤝 pic.twitter.com/5sxHfxpJrA — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 10, 2022

Tout cela a fait de cette rivalité une saga folle et iconique, dans un climat de paix et d’admiration mutuelle entre les deux hommes. Bien loin, donc, de la relation conflictuelle que l’Espagnol a pu entretenir avec José Mourinho par le passé. « Klopp a été le plus grand rival de ma carrière, posait déjà Guardiola en 2022. Le jour où je prendrai ma retraite et que je jouerai au golf, je regarderai en arrière et je me dirai que Liverpool a été l’adversaire le plus coriace dans ma carrière. Aucun doute là-dessus. » Ce dimanche, après un nul à l’aller (1-1), le penseur Guardiola (53 ans) et le volcanique Klopp (56) se serreront la pince sur une pelouse pour la toute dernière fois ; à moins que la FA Cup, ou le futur des deux hommes, ne les fassent se recroiser. Puisqu’il devait en être ainsi, les deux hommes occupaient les deux premières places de Premier League, au coup d’envoi de cette journée. Entre les deux formations, un point d’écart au classement. Comme d’habitude.

