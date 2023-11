Liverpool tient tête à Manchester City

Manchester City 1-1 Liverpool

Buts : Haaland (27e) pour City // Alexander-Arnold (80e) pour les Reds

Toutes les bonnes choses ont une fin. Y compris la folle série de Manchester City, qui restait sur 23 victoires de rang à l’Etihad. Aucune équipe n’avait réussi à ramener ne serait-ce qu’un nul de l’antre des Skyblues depuis Everton, le 31 décembre 2022. Jusqu’à ce match d’ouverture de la treizième journée de Premier League, où le champion d’Europe a trouvé à qui parler avec Liverpool (1-1), son meilleur ennemi depuis presque une décennie. Les Reds ont fait le dos rond, et restent un petit point derrière leur adversaire.

50 nuances de buts

Jérémy Doku a immédiatement mis Trent Alexander-Arnold à l’épreuve, sans parvenir à trouver la faille (1re, 4e, 10e). Privés de la possession du ballon, les Reds ont attaqué la rencontre de manière prudente, en s’attachant à rester bien organisés. Leurs erreurs de relance les ont en revanche exposés : Alisson a ainsi envoyé le cuir droit sur Phil Foden, qui a manqué de tranchant dans sa frappe, captée par le portier (11e). Le mauvais contrôle de Joël Matip a offert une nouvelle munition aux Citizens, mais Kostas Tsimikas a repoussé le centre de Doku (14e). Le pressing mancunien a encore failli porter ses fruits lorsque Haaland s’est jeté sur Alisson, tout heureux de voir le ballon échapper à l’attaquant (19e). Les Skyblues ont finalement trouvé la faille à la suite d’une relance au pied ratée du gardien brésilien, pas aidé par sa glissade. La vista de Nathan Aké lui a permis de s’ouvrir une brèche et de lancer Haaland, qui a croisé sa frappe victorieusement du pied gauche (1-0, 27e). Son 50e but en seulement 48 rencontres de Premier League – un bilan auquel on peut ajouter onze assists.

Liverpool a joué ses cartes, avec un peu moins de réussite. Joël Matip s’est fendu de son rush signature avant de décaler Mohamed Salah. Le centre du Pharaon a trouvé le crâne de Darwin Núñez, mais Ederson a sauvé City du bout des gants (16e). Les Reds ont parfois manqué de clairvoyance, à l’image d’un trois contre trois mal négocié (33e). Un poil excentré, Núñez a secoué l’extérieur du petit filet (35e). Il a aussi manqué quelques centimètres à Diogo Jota pour couper le centre distillé par Dominik Szoboszlai (42e). Foden, lui, est parvenu à cadrer, obligeant Alisson à une belle parade au ras du sol pour conclure ce premier acte (44e).

Sur son Trent et un

La bataille tactique a poursuivi son cours en deuxième période. En quête de son 150e but en Premier League, Salah a peiné à déstabiliser l’arrière-garde locale, à l’image du bon retour de Manuel Akanji pour l’empêcher de mener son action plus loin (50e). Doku, lui, s’est régalé des espaces laissés par l’adversaire. Le Belge a multiplié les centres, sans que ses coéquipiers n’en profitent. Il a aussi déposé le pauvre Alexis Mac Allister et servi Álvarez en retrait. Une balle de break non convertie par l’Argentin, qui a tiré au-dessus (53e). L’Etihad y a cru au moment où Rúben Dias a poussé le ballon au fond sur un corner, mais Liverpool a été sauvé par une légère faute d’Akanji sur Alisson (68e). Le portier auriverde s’est ensuite opposé à Haaland à bout portant, après un énième centre signé Doku (79e). Une intervention ô combien précieuse, puisque dans la foulée, Alexander-Arnold a remis les compteurs à zéro en logeant sa frappe dans le petit filet d’Ederson (1-1, 80e). Malgré une ultime relance foireuse d’Alisson (90e+7) et une frayeur sur corner (90e+8), Liverpool ramène un point de ce déplacement périlleux et reste au contact du leader. Manchester City pourrait maintenant perdre la première place ce soir si Arsenal venait à s’imposer contre Brentford. La Premier League n’a décidément rien d’un long fleuve tranquille. Tant mieux.

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson – Walker, Akanji, Dias, Ake – Rodrigo, Bernardo – Foden, Doku, Álvarez – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas – Mac Allister (Endo, 85e), Szoboszlai (Gakpo, 73e), Jones (Gravenberch, 55e) – Jota (Diaz, 54e), Salah, Núñez (Elliott, 85e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

