Manchester City contrarié par Everton, Newcastle reste muet

Mis sur les bons rails par Erling Haaland, Manchester City a finalement concédé le nul contre Everton (1-1), offrant une belle occasion au leader Arsenal de prendre le large ce soir. Accroché par Leeds (0-0), Newcastle a également lâché du lest. Derrière, Fulham a enfoncé la lanterne rouge Southampton (2-1), et Crystal Palace a terminé l'année sur une bonne note à Bournemouth (0-2).

Buts : Haaland (24e) pour City // Gray (64e) pour les Toffees

Bousculé dès la 1re minute de jeu, Erling Haaland a rappelé qu’il avait du répondant en marquant après un gros travail de Riyad Mahrez (24e). Malgré une belle occasion pour John Stones, dont la tête a trouvé le poteau (44e), le champion ne s’est pas mis à l’abri. Et Everton l’a puni sur son premier tir de la partie, lorsque Demarai Gray a fixé Akanji et nettoyé la lucarne (64e). City devra s’en contenter, en dépit de l’entrée du champion du monde Julián Álvarez et d’un temps additionnel XXL, notamment dû à un problème avec le micro d’un arbitre assistant, qui avait coupé le jeu pendant six minutes.

Le chiffre : 21, comme le nombre de buts de Haaland en PL. Seulement deux de moins que le meilleur total de la saison 2021-2022.

Buts : Ayew (19e) et Eze (36e)

Lourdement battu par Fulham lundi (0-3), Crystal Palace a parfaitement réagi sur la pelouse de Bournemouth (0-2). Jordan Ayew a montré la voie aux Eagles, de la tête, sur un corner de Michael Olise (19e). La fin d’une disette de 1159 minutes pour le Ghanéen en Premier League. Les hommes de Pat’ Vieira ont fait le break à l’occasion d’un nouveau corner, directement repris par Eberechi Eze, qui attendait pépère à l’entrée de la surface (36e). Palace monte à la 11e place du classement et prend ses distances avec Bournemouth. Battus pour la sixième fois sur les sept dernières journées, les Cherries continuent de glisser dangereusement, et n’ont plus que trois points d’avance sur la zone rouge.

Le chiffre : 38, comme le nombre de buts encaissés par Bournemouth en 17 matchs de championnat. La pire défense du Royaume.

Buts : Ward-Prowse CSC (32e) et Palhinha (88e) pour Fulham // Ward-Prowse (56e) pour les Saints

Southampton n’arrive décidément pas à stopper l’hémorragie. La lanterne rouge a concédé une cinquième défaite de rang ce samedi, crucifiée dans le money time à Craven Cottage (2-1). Bernd Leno a remporté son duel avec Che Adams (19e), et Fulham a saisi l’opportunité de faire la course en tête sur un corner de Willian destiné à Andreas Pereira. Posté à l’entrée de la surface, le Portugais a armé une reprise de volée qui, déviée par James Ward-Prowse, a fait mouche (32e). Le capitaine des Saints s’est néanmoins rattrapé en faisant ce qu’il maîtrise mieux que quiconque en Premier League : marquer sur coup franc (56e). L’indispensable João Palhinha a offert la victoire aux Londoniens en fin de match sur corner (88e). Aleksandar Mitrović aurait pu donner un peu plus d’ampleur à ce succès, mais Gavin Bazunu a repoussé son penalty (90e+6). Les Cottagers se hissent au 7e rang provisoirement. Benoît XVI, et maintenant cette défaite : dure journée pour les Saints.

Le chiffre : 15, comme le nombre de coups francs directs marqués par Ward-Prowse en PL. Seul David Beckham fait mieux (18).

35% of James Ward-Prowse’s Premier League goals have been scored via a direct free-kick (15/43) – the highest share of any player with 30+ goals in the competition’s history.Ward-Prowse continues to chase down David Beckham’s record for most direct free-kick goals. pic.twitter.com/n9RS19tTS2 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 31, 2022

Fin de série pour Newcastle. Tenus en échec par Leeds sous la pluie (0-0), les Magpies n’ont pas réussi à aligner un septième succès. Illan Meslier a joué à merveille son rôle de dernier rempart en s’opposant à Chris Wood (53e) et Fabian Schär (62e). Seul face au portier français, Sean Longstaff a aussi manqué une grosse opportunité en envoyant le ballon au-dessus (63e). Callum Wilson a exprimé sa frustration en poussant Meslier par terre dans le temps additionnel, mais Leeds a obtenu ce qu’il était venu chercher. Newcastle reste troisième, et voit ses poursuivants pointer le bout du nez, notamment Manchester United…

Le chiffre : 12, comme le nombre de matchs consécutifs sans défaite pour Newcastle en championnat.