Jürgen Klopp n’entraînera jamais un autre club anglais

Des vacances, et un pays rayé de la carte.

Alors qu’il s’apprête à faire ses adieux à Liverpool lors de la 38e et ultime journée de Premier League, Jürgen Klopp en a dit un peu plus sur son avenir à travers une vidéo publiée sur Instagram. Et la première chose à retenir, c’est que l’Allemand va s’offrir « une longue pause, c’est sûr ».

La deuxième va faire, à n’en pas douter, plaisir aux supporters des Reds : leur futur ex-coach a indiqué qu’il ne se voyait pas sur le banc d’un autre club de Premier League, son cœur étant désormais pris pour l’éternité. « Mon séjour en Angleterre est définitivement terminé, car je n’entraînerai pas une autre équipe ici », a ainsi assuré le technicien.

S’il ne faut jamais dire jamais, beaucoup ont encore envie de dire encore.