La grande annonce de Javier Tebas sur l’avenir de Kylian Mbappé

Après avoir fait ses adieux au Paris Saint-Germain dans une vidéo publiée sur X, Kylian Mbappé a fait de même avec la Ligue 1 ce lundi lors de la cérémonie des trophées UNFP. L’attaquant devrait, sauf gros retournement de situation, se diriger vers le Real Madrid, qui lui fait les yeux doux depuis tant d’années. C’est en tout cas ce qu’a affirmé avec véhémence Javier Tebas, le président de la Liga, dans un entretien accordé à Olé ce lundi.

« Il sera à Madrid l’année prochaine, la saison prochaine, oui, oui, a exprimé le sexagénaire. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais bon, il y a aussi Vinicius et Bellingham, Madrid va avoir une grande équipe. Bien sûr, cela ne donne pas de garantie de remporter des championnats. S’ils ont signé un contrat de cinq ans, cela donne cinq saisons d’opportunités. » En février dernier, le Costaricien de naissance situait les chances de voir signer Mbappé dans la capitale espagnole entre « 55 et 60% », avant de grimper à « 99% » un mois plus tard, pour atteindre finalement 100% ce lundi.

Les probabilités Mbappé, une science bientôt exacte ?

