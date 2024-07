Un duo de légendes à la tête de la sélection mexicaine

Un duo pour relancer la machine ?

Après une élimination décevante dès la phase de poules de la Copa América, Jaime Lozano a quitté le banc mexicain la semaine dernière, laissant le poste de sélectionneur vacant après 12 mois de service. Et c’est un duo composé de Javier Aguirre et Rafael Márquez qui le remplace, comme l’a annoncé la fédération mexicaine.

La experiencia de Javier Aguirre, la trayectoria de Rafa Márquez y el liderazgo probado a nivel mundial de ambos juntos en la Selección Nacional de México con miras al 2026 y en el Proyecto 2030. ¿Cómo no ilusionarnos? ¡Bienvenidos! 🤝🏻 pic.twitter.com/A01JDNTgek — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 22, 2024

Le vétéran Aguirre fait son retour à la tête de La Verde après l’avoir pilotée lors des Coupes du monde 2002 et 2010. Son second, Rafael Márquez, compte 147 sélections avec El Tri, et vient de quitter son poste d’entraîneur de la réserve du FC Barcelone qu’il occupait depuis deux saisons. Le duo aura la tâche de faire oublier la débâcle de la Copa et de préparer le Mexique pour le Mondial 2026 qui aura lieu chez lui, coorganisé avec les États-Unis et le Canada. Márquez et Aguirre devront donc réaliser l’exploit de passer les huitièmes d’un Mondial, ce qui n’est pas arrivé au Mexique depuis 1986 lors de la Coupe du monde organisée à… la maison.

Serait-ce un signe ?

Le Mexique se sépare de son sélectionneur, un ancien de la maison pour le remplacer ?