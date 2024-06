Pronostic Mexique Équateur : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América 2024

À égalité avant la 3e journée avec 3 points chacun, le Mexique et l’Équateur vont donc disputer une finale pour la 2e place de leur poule derrière un étonnant Venezuela ! Si vous souhaitez parier sur la rencontre, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Et nous, on vous donne nos pronostics Mexique Équateur

Le Mexique est décevant

Depuis sa victoire en Gold Cup en début d’année, le Mexique ne parvient plus à se montrer sous son meilleur jour. Malgré sa petite victoire remportée contre la Jamaïque (1-0) lors de son entrée en lice dans cette Copa América, cette sélection a vite été rappelée à l’ordre en s’inclinant face au Venezuela en milieu de semaine dernière (1-0). Cette défaite s’est ajoutée à celles concédées en préparation contre l’Uruguay (0-4) et contre le Brésil (2-3). Plus globalement, la Verde s’est inclinée à 4 reprises au cours de ses 6 derniers matchs dont 4 sans marquer le moindre but.

L’Équateur peut rêver d’un bon parcours

Éliminé dès le premier tour de la Coupe du monde en 2022, l’Équateur arrive avec d’autres ambitions à l’occasion de cette Copa América. 32e nation FIFA, la Tri avait été surprise d’entrée par le Venezuela lors de son parcours dans cette compétition après avoir joué plus d’une heure en infériorité numérique et en craquant un fin de rencontre. Heureusement pour elle, la Banane Mécanique a parfaitement rebondi face à la Jamaïque en écrasant les Reggae Boyz (3-1) pour revenir à hauteur de son adversaire dans ce groupe et s’offrir une finale pour la 2e place dans ce groupe B où le Venezuela est assuré de terminer en tête.

Une Verde loin d’être éclatante

Les Mexicains sont privés de quelques éléments offensifs importants pour la compétition puisque les excellents Lozano (PSV) et Raúl Jiménez (Fulham) n’ont pas été retenus par leur sélectionneur. Et le redoutable Santiago Giménez (Feyenoord) apparaît bien seul pour tenter de porter son équipe. À l’inverse, l’Équateur a fait le choix de renouveler sa confiance à ses tauliers à l’image de Hincapié (Bayer Leverkusen), Angel Mena (Leon), Moises Caidedo (Chelsea) et Enner Valencia (Internacional) ainsi que son jeune espoir Alan Minda (Cercle Bruges) qui s’est distingué en marquant lors de la dernière journée.

Les compositions probables pour ce Mexique Équateur :

Mexique : Gonzalez – Sánchez, Montes, Vasquez, Arteaga – Rodríguez, Romo, Chávez – Antuna, Giménez, Quinones.

Équateur : Domínguez – Préciado, Torres, Pacho, Hincapie – Franco, Caicedo – Yeboah, Paez, Sarmiento – Valencia.

L’Équateur termine 2e de son groupe ?

Très souvent battu ces derniers mois, le Mexique est loin d’être l’équipe accrocheuse et emballante qu’elle avait pu être lors des dernières années. Il apparaît en tous les cas en dessous d’une équipe d’Équateur visiblement meilleure sur tous les points qui ne s’est inclinée qu’en infériorité numérique face au Venezuela lors de son premier match. Par conséquent, la Tri devrait pouvoir prendre le meilleur dans cette partie qu’elle pourrait même conclure en ayant préservé sa cage.

